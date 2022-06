«Mediterrane Nächte»: «Konflikte abschwächen» – Anwohner-Hotline und Lärmpatrouillen geplant

Diesen Sommer werden in Zürich an sechs Wochenenden 141 Restaurants – vorwiegend in den Kreisen 1, 4 und 5 – mit Gartenwirtschaft bis zwei Uhr geöffnet bleiben.

1 / 3 Das Pilotprojekt für sogenannte «mediterrane Nächte» in Zürich kann stattfinden. Tamedia/Urs Jaudas Diesen Sommer werden Restaurants an sechs Wochenenden bis zwei Uhr geöffnet bleiben. Tamedia/Urs Jaudas 141 Restaurants nehmen am Pilotprojekt teil. Tamedia/Nicola Pitaro

Darum gehts

An den sechs Wochenenden der Sommerferien wird in Zürich ein Pilotprojekt für sogenannte «mediterrane Nächte» lanciert. Wie es in einer Mitteilung der Stadt Zürich heisst, dürfen dann mehr als hundert Gastrobetriebe mit Gartenwirtschaft versuchsweise bis um zwei Uhr geöffnet haben, statt wie heute bis spätestens um Mitternacht. Verlangt hatte dies ein Postulat aus dem Jahr 2019, das im Gemeinderat von links bis rechts breit unterstützt worden war. Die Stadt hatte das Pilotprojekt ursprünglich im Sommer 2020 durchführen wollen, doch Rekurse von Quartiervereinen und danach Corona stoppten es.

Im März dieses Jahres hat die Stadt einen neuen Anlauf für eine solche Mediterranisierung der lauen Zürcher Sommernacht genommen. Auf die Ausschreibung des Sicherheitsdepartements von Karin Rykart haben sich zahlreiche Gastrobetriebe gemeldet. Für jeden Betrieb, der die Vorgaben erfüllt, hat die Stadtpolizei unter Auflagen eine Verlängerung der Öffnungszeiten verfügt. Insgesamt wurden 159 Gastrobetriebe bewilligt. In 18 Fällen haben Anwohnende gegen die Verfügung Einsprache erhoben. In diesen Fällen werden die entsprechenden Restaurants nicht am Versuch teilnehmen können, da die Behandlung der Einsprache länger dauert als die drei Wochen, die es bis zum Start der «mediterranen Nächte» in Zürich noch sind. Für 141 Betriebe – vorwiegend in den Stadtkreisen 1, 4 und 5 – heisst es ab Mitte Juli nun aber: verlängerte Öffnungszeiten in den Nächten auf Samstag und auf Sonntag.

Welche Betriebe länger geöffnet bleiben dürfen, will die Stadt nicht offenlegen, weil keine Rückschlüsse auf die Einsprechenden möglich sein dürfen, wie es auf Anfrage heisst.

Massnahmen für mögliche Konflikte

Mit flankierenden Massnahmen sollen mögliche Konflikte abgeschwächt werden. Gastro Stadt Zürich und die Bar & Club Kommission betreiben während des Pilotversuchs unter der Nummer +41 76 699 46 40 eine Hotline und unter mediterran@gzcity.ch eine Mailadresse für Anwohnende und organisieren Lärmpatrouillen, die auf die Schliesszeiten hin unterwegs sind und sich um Lärmklagen kümmern. Es dürfen zudem keine Lautsprecher eingesetzt werden. Betrieben in der sogenannten Empfindlichkeitszone II und in Innenhöfen wurden grundsätzlich keine Bewilligungen erteilt. Während des Versuchs werden Lärmmessungen durchgeführt und am Ende durch eine externe Stelle ausgewertet.