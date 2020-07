Symbol des Rassismus

Konföderiertenflagge von US-Militärbasen verbannt

Der US-Verteidigungsminister Mark Esper hat die Konföderiertenflagge auf Einrichtungen der Armee verboten. Sie spielt in der aktuellen Rassismusdebatte in den USA eine starke symbolische Rolle.

In der Rassismusdebatte in den USA hat Verteidigungsminister Mark Esper die Konföderiertenflagge auf Militäreinrichtungen de facto verboten. In einer am Freitag vom Pentagon veröffentlichten Anordnung Espers hiess es, Flaggen auf Militäreinrichtungen müssten alle Amerikaner mit Würde und Respekt behandeln und polarisierende Symbole vermeiden. In der Anordnung ist eine Liste mit erlaubten Flaggen enthalten, in der die der Konföderierten fehlt. Kritiker sehen in der historischen Flagge mit 13 Sternen in einem blauen X auf rotem Grund ein Symbol des Rassismus.