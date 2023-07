Streik in Hollywood hat Konsequenzen für Filmbranche

Getty Images via AFP

Filmschaffende in Hollywood streiken und fordern unter anderem eine bessere Vergütung und die Regelung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Branche.

Getty Images for ZFF

Christian Jungen ist Direktor des Zurich Film Festival und Filmhistoriker. Vor wenigen Wochen war er selbst in Hollywood und hat den Streik miterlebt.

Drehbuchautorinnen und -autoren in Hollywood streiken.

Was passiert gerade in Hollywood?

Die Drehbuchautoren und Schauspieler sind im Streik, die Drehbuchautoren seit Anfang Mai, die Schauspieler seit letzter Woche. Es handelt sich um den ersten Doppelstreik seit über 60 Jahren. Die Auswirkungen sind gross: Spätestens in einem Jahr fehlt neuer Content. Die beteiligten Parteien verlangen von den Studios und Streamern höhere Löhne und bessere Abgeltungen, wenn ihre Auftritte in Filmen und Serien via KI wiederverwendet werden. Es geht hier nicht primär um die Brad Pitts und Jennifer Lawrences, sondern um die vielen Nebendarsteller, die kaum mehr über die Runden kommen.