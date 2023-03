Matzingen TG: Verfolgungsjagd hautnah erlebt – «fühlte mich wie in einem Hollywood-Film»

In Matzingen TG versuchte am 27. März 2023 ein Autofahrer, sich einer Kontrolle zu entziehen.

«Situation empfand ich als extrem gefährlich»

Am Kreisel angekommen, sah er gleich mehrere Autos der Polizei. «Plötzlich kollidierte ein Polizeiauto mit dem Seat. Da fühlte ich mich wie in einem Hollywood-Film», so der News-Scout. Dabei wurden zwei Polizisten leicht verletzt und mussten ins Spital gebracht werden. «Die Polizisten konnten inzwischen das Spital wieder verlassen», heisst es auf Anfrage von 20 Minuten am Dienstag.