GC-Star Petar Pusic spricht über sein Long Covid

Darum gehts Petar Pusic litt unter Long Covid.

Er fehlte ein halbes Jahr.

Nun hat er über seine Krankheit gesprochen.

Mit einem Tor und einem Assist wurde Petar Pusic am vergangenen Wochenende zum GC-Derbyhelden. Es war das erste Super-League-Tor des 23-Jährigen seit mehr als 300 Tagen. Pusic hat eine schwierige Zeit hinter sich, über ein halbes Jahr fiel der Mittelfeldspieler aus. Nicht wegen einer Verletzung – sondern wegen Long Covid.

Zum ersten Mal sprach der Hopper nun über die «schwierigste Zeit seines Lebens». Am ersten Tag nach dem Ligaspiel gegen Basel im Dezember 2021 begann seine Leidenszeit. «Nichts ging mehr. Ich hatte Mühe, vom Zimmer ins WC zu laufen», erklärt er gegenüber 20 Minuten. Nach zehn Tagen ging es ihm immer noch nicht besser.

Der 23-Jährige machte sich auf den Weg zum Arzt – nicht leicht für ihn: «Ich bin vor Erschöpfung kaum dort angekommen.» Nach Untersuchungen kam dann die Diagnose – Long Covid. Pusic: «Der Arzt sagte mir: ‹Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Sie werden sicherlich wieder fit, ich kann nur nicht sagen wann.› Für Pusic ein Schock. «Es ist ja nicht wie ein Beinbruch, wo man sich an einem Zeithorizont festhalten kann.»

Ohne Familie ging nichts

Aufgaben, wie Einkaufen waren plötzlich nicht mehr möglich. Zu seinem Glück lebt er noch bei seinen Eltern. «Ich war angewiesen auf sie und bin extrem dankbar.» Beim Essen ging eigentlich nichts. Innert zwei Wochen habe er sieben Kilogramm abgenommen. «Sobald ich was zu mir genommen habe, wurde mir schlecht.»

Neben seiner Familie war auch seine Freundin immer an seiner Seite. Er erzählt: «Ich bin sehr dankbar, dass ich sie in dieser Zeit hatte. Sie war auch an Neujahr an meiner Seite, obwohl wir schon länger mit Freunden abgemacht hatten.» Er habe es nicht versauen wollen. «Sie hat mir immer Energie gegeben.»

Vom Spitzenfussballer fast zu einem Pflegefall – die Zeit für Pusic war extrem hart. Die Zeit schlug sich «Peti», wie man ihn auch nennt, oft mit Serien um die Ohren. Er begann sich dennoch mit einfachen Entspannungsübungen und der jeweils gleichen Bettzeit, einen Rhythmus aufzubauen – auch für die mentale Gesundheit.

1 / 4 Petar Pusic hatte keine einfach Zeit. Martin Meienberger/freshfocus Nach seinem Tor gegen Basel am 19.12.2021 fiel er wegen Long-Covid aus. Urs Lindt/freshfocus Erst in dieser Saison kam er langsam zurück. Im September absolvierte er sein 150. Pflichtspiel für GC. Marc Schumacher/freshfocus

Stress-Reduktion für die Mentale Gesundheit

Für diese zog er sich auch aus der Öffentlichkeit zurück. «Ich habe mich schon ferngehalten von externen Dingen. Die wenige Energie wollte ich aufs Wesentliche richten.» Auch auf Nachrichten über seine Krankheit verzichtete er: «Man will ja wissen, was man hat. Dabei habe ich aber schnell gemerkt, dass es nichts bringt und bei allen unterschiedlich ist. Niemand weiss wirklich was.» Auch so konnte er den Stress reduzieren.

Als es Ende Januar langsam aufwärts ging, erfreute sich Pusic an kleinen Dingen wie Spaziergängen – auch wenn diese nur zehn Minuten dauerten. Nach vielen individuellen Trainings ging es dann auch wieder in den GC-Campus. Im März begann er mit dem Mannschaftstraining.

Anfangs April war bei GC dann die Hoffnung gross, wieder auf den Zehner zurückgreifen zu können. Doch daraus wurde nichts. Pusic erklärte: «Ich war immer am Limit und habe nach jedem Training sofort das Bett gesucht.» Er habe sich dann entschieden, auf Spiele zu verzichten. «Ich musste mich auf mich konzentrieren. Schauen, dass ich nicht mental gegen die Wand renne.» Frühzeitig ging es für den mehrfachen Schweizer U-Nati-Spieler dann in die Ferien.

Für ihn ist klar, dass es für Aussenstehende erschütternd klingt. «Es gibt halt keine Analyse. Niemand kann sagen, es ist wieder gut. Man muss auf sich selbst hören. Ich bin froh, habe ich vom Verein keinen Druck gespürt und mir Zeit gegeben wurde», so der Schweiz-kroatische Doppelbürger.

«Habe das Potenzial für die Nati»

Die Zeit, die nutzte er dann gut. Nach den Ferien verpasste er kein Training – auch wenn er teilweise überdurchschnittlich müde war. Auch, weil er seinem Körper noch mehr Beachtung schenkte. Mit dem tollen Auftritt im Derby krönte er sein Comeback endgültig. Die Ansprüche sind mittlerweile auch wieder gestiegen, wie er im Gespräch erwähnt: «Am Anfang wollte ich einfach nur wieder im Kader sein.» Nun will er wieder jede Woche in der Startelf stehen – den Unterschied machen.

Dies auch, weil er genau weiss, dass Spieler, die in der Super League den Unterschied machen, vielleicht auch mal zu einem grösseren Club im Ausland wechseln und so ein Thema für die Nati werden. Der 23-Jährige meint: «Ich bin überzeugt, dass ich das Potenzial für das habe. Weiss aber genau, was für Spieler dort sind. Es reicht nicht, dass man nur spielt, sondern man muss den Unterschied machen. Das ist auch mein Ziel, dann ist alles möglich.» An seine vertragliche Situation – der Vertrag bei GC läuft bis Sommer 2023 –, will er nach der schwierigen Zeit nicht denken. «Ich habe gelernt, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen und Tag für Tag zu leben. Ich gebe nun noch drei Spiele Vollgas, dann gehts in die Ferien.»

