Cambridge: Jason Arday wird jüngster schwarzer Professor

Durch die Unterstützung seiner Mutter und dank der Hilfe eines Mentors, der an ihn glaubte, hat es Arday jetzt bis zum Soziologie-Professor an der renommierten Uni geschafft.

Der 37-jährige Jason Arday fängt an der Cambridge-Universität bald als Professor an. Er wird der jüngste Schwarze sein, der dort eine Professur beginnt.

Jetzt will Professor Arday die Vertretung ethnischer Minderheiten in der Hochschulbildung verbessern.

Jason Arday ist heute 37 Jahre alt und steht kurz davor, der jüngste Schwarze zu werden, der jemals auf eine Professur an der Universität Cambridge berufen wurde. Das allein ist schon speziell – doch Ardays Geschichte ist aussergewöhnlich. In seiner Kindheit wurde Arday mit Autismus und einer Entwicklungsverzögerung diagnostiziert. Bis zu seinem elften Lebensjahr konnte er nicht sprechen , sowie nicht lesen oder schreiben, bevor er 17 war.

Freilassung Mandelas als Schlüsselmoment

Das Leid anderer Menschen berührte ihn – und er hatte einen starken Drang, zu handeln. Seine Mutter spielte dann eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung seines Selbstbewusstseins und seiner Fähigkeiten. So zeigte sie ein breites Spektrum an Musik, um seine Entwicklung zu fördern. Zudem half ihm sein Mentor, Hochschullehrer und heutiger Freund Sandro Sandri.

Für systembedingte Ungleichheiten sensibilisiert

Das Aufwachsen in einem relativ benachteiligten Gebiet und die anschliessende Arbeit als Lehrer gaben ihm, wie er sagt, aus erster Hand einen Einblick in die systembedingten Ungleichheiten, die das Leben vieler Menschen bestimmen. Ardays Mentor unterstützte ihn schliesslich dabei, eine akademische Karriere zu verfolgen.

Tagsüber arbeitete Prof. Arday als Dozent für Sport im Hochschulbereich. In den Abend- und Nachtstunden verfasste er wissenschaftliche Arbeiten und bildete sich auf dem Gebiet der Soziologie weiter. All seine wissenschaftlichen Arbeiten wurden anfangs abgelehnt, weil es ihm an Erfahrung mangelte. «Die Rückmeldungen waren so grausam, dass es fast lustig war, aber ich habe es als Lernerfahrung betrachtet und perverserweise angefangen, es zu geniessen», sagt er heute.