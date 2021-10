Wahlpanne – In Berlin konnten Minderjährige an der Bundestagswahl abstimmen

Offenbar konnten in Berlin bei der vergangenen Bundestagswahl auch Minderjährige abstimmen. Das berichtete der «Tagesspiegel» . In Deutschland liegt das Wahlalter eigentlich bei 18 Jahren. Wie die Zeitung weiter schreiben, gibt es konkrete Fälle in den Berliner Bezirken Neukölln und Pankow.

Am Wahltag selbst waren in Berlin auch zu wenige Stimmzettel vorhanden, so dass Wahlberechtigte sehr lange warten mussten. Diese konnten zum Teil nicht rechtzeitig nachgeliefert werden, weil am gleichen Tag der Berliner Marathon stattgefunden hatte.