20 IS-Kämpfer nach Erdbeben aus Gefängnis geflohen

Verwirrung : Konnten zwanzig IS-Kämpfer nach Erdbeben aus Gefängnis fliehen?

via REUTERS

Rettungskräfte durchsuchen nach dem schweren Erdbeben eingestürzte Gebäude in Sarmada, unweit von Rajo.

Insassen eines Militärgefängnisses in Syriens Nordwesten sollen die Katastrophe rund um das schwere Erdbeben in der Region zur Flucht genutzt haben.

Nach dem schweren Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet sollen bei einer Gefängnismeuterei in Syrien mutmassliche Kämpfer der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) entkommen sein. Dies erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montagabend aus dem Militärgefängnis von Rajo nahe der Grenze zur Türkei.