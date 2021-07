Aufruf : Konntest du heute Nacht den Notruf nicht erreichen?

Die Notrufkommunikation in vielen Kantonen war am Donnerstagabend ausgefallen. Hast du vergeblich die 112 gewählt? Oder hast du in einer Notrufzentrale gearbeitet und es ging drunter und drüber? Erzähl uns davon!