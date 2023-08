Konolfingen: Klasse wegen Lehrermangel aufgelöst

Die Schule Kirchbühl in Konolfingen BE wurde vom Lehrermangel hart getroffen.

Eine Klasse mit 17 Schulkindern wurde in Konolfingen aufgelöst.

Die Deutschschweiz kämpft mit einem akuten Lehrermangel. Obwohl der Kanton Bern Anfang August neue Massnahmen ankündigte, muss nun am Schulhaus Kirchbühl in Konolfingen BE eine Klasse aufgelöst werden. Dies berichtet «Bern Ost». Betroffen sind 17 Schülerinnen und Schüler.