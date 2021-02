In Dänemark gibt es neu eine App, in der man offiziell zum Sex mit einer anderen Person zustimmen kann.

Der Hintergrund zur Entwicklung dieser App ist ein neues Gesetz, das im Dezember in Dänemark in Kraft getreten ist. Dieses hält fest, dass jegliche sexuelle Handlungen, denen nicht explizit zugestimmt wurde, als Vergewaltigung gelten soll. Zuvor war es nötig gewesen, Gewalt oder einen Angriff nachzuweisen, um eine Vergewaltigung vor Gericht durchzubringen.

Bringt eine Konsens-App etwas?

Ausserdem sei es fragwürdig, ob sich jemand mit schlechten Absichten die Mühe machen würde, eine solche App zu benutzen, so Schiftan. Darüber hinaus werde sie Situationen nicht wirklich gerecht, in welchen man seine Meinung über einen sexuellen Kontakt ändert. «In einem solchen Moment sollte man nicht zuerst zum Handy greifen müssen.»

«Gedankenanstoss liefern»

«Daher sehe ich vor allem Probleme bei der Umsetzung dieser App», so Schiftan. «Denn was in der Gesellschaft eigentlich passieren müsste, ist ein Umdenken und Umlernen, was die Sexualität betrifft. Jeder und jede sollte lernen, dass sich die eigenen Bedürfnisse kontinuierlich verändern können und ein einmaliges Ja oder Nein nicht bedeutet, dass es für immer ein Ja oder Nein bleiben wird.»