Julian Zietlow: Skandal-Influencer blüttelt auf der Rigi

Seit Monaten sorgt der ehemalige Fitness-Influencer Julian Zietlow (39) regelmässig für Negativ-Schlagzeilen: Trennung nach 18 Jahren Beziehung, kontroverse Selbstfindungsreise in Thailand, Drogengerüchte, ein angeblicher Sektenbeitritt und jüngst eine nackte Meditationssession vor einem Hindu-Schrein auf Bali. Letzteres allerdings mit Folgen: Denn im religiösen Indonesien ist ein derartiges Verhalten streng verboten. Wie die «Daily Mail» berichtete, haben sich gar die dortige Polizei und Einwanderungsbehörde auf die Suche nach ihm begeben – allerdings ohne Erfolg, denn Zietlow ist mittlerweile in der Schweiz und blüttelt hier weiter.

Anzeige wegen Exibitionismus gegen Julian Zietlow gefordert

In einem weiteren Story-Beitrag ist zu sehen, dass Zietlow von mehreren Personen zum beliebten Ausflugsort in der Zentralschweiz begleitet wurde. Gut möglich, dass auch sein Schweizer «Mentor» und Life-Coach Luca Liran mit dabei war. Gemeinsam sorgten sie in der Vergangenheit bereits mehrfach für Gesprächsstoff. So teilten sie sich auf der thailändischen Insel Ko Pha Ngan eine Villa und tauschten sich in einem umstrittenen Podcast über ihre Sex- und Drogentrips aus.