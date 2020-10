Litauen : Konservative siegen bei Parlamentswahl

Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl ist die oppositionelle Vaterlandsunion stärkste politische Kraft geworden. Damit steht Litauen vor einem Machtwechsel.

Ingrida Simonyte kündigte in der Nacht auf Montag an, mit der Bildung einer Regierungskoalition beginnen zu wollen. (26. Oktober 2020)

Die konservative Vaterlandsunion hält nach der zweiten Wahlrunde in Litauen voraussichtlich 50 der vergebenen 141 Sitze im Parlament. Dies teilte die Wahlkommission in Vilnius in der Nacht zum Montag nach Auszählung nahezu aller Wahlbezirke mit.