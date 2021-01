Präsidentschaftswahl in Portugal : Konservativer Rebelo de Sousa gewinnt Wiederwahl

Mit seinem umgänglichen Stil hat der Konservative Marcelo Rebelo de Sousa sich bei den Portugiesen beliebt gemacht. Jetzt darf er weitere fünf Jahre das höchste Staatsamt bekleiden.

Der Präsident hat in Portugal keine Gesetzgebungskompetenz, ist jedoch eine einflussreiche Stimme. Mit dem sozialistischen Regierungschef António Costa (im Bild) arbeitet der Rebelo de Sousa einträchtig zusammen.

Der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa hat die Präsidentschaftswahl in Portugal am 24. Januar 2021 gewonnen.

Bei der Präsidentschaftswahl in Portugal ist der konservative Amtsinhaber Marcelo Rebelo de Sousa nach Auszählung fast aller Stimmzettel mit 61,6 Prozent wiedergewählt worden. Die sozialistische Kandidatin Ana Gomes erhielt nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen 12,2 Prozent. Die Wahl war am Sonntag trotz eines Corona-Lockdowns abgehalten worden. Damit wurde Rebelo de Sousa für eine letzte fünfjährige Amtszeit wiedergewählt.

Der Präsident hat in Portugal keine Gesetzgebungskompetenz, ist jedoch eine einflussreiche Stimme. Rebelo de Sousa war früher Vorsitzender der Konservativen, die in Portugal Sozialdemokraten heissen. Er hat eng mit der sozialistischen Minderheitsregierung von Ministerpräsident António Costa zusammengearbeitet, besonders im Kampf gegen die Corona-Pandemie.

Rechtspopulist kam auf 11,9 Prozent

Der rechtspopulistische Neuling André Ventura der Partei Chega! (Es reicht!) kam laut « El Pais » auf 11,9 Prozent der Stimmen. Dass ein Extremist so viele Stimmen bekommt, wäre in der portugiesischen Politik bis vor kurzem undenkbar gewesen.

Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 40 Prozent, womit sie niedriger ist als bei Urnengängen in der jüngeren Vergangenheit. Politiker hatten gesagt, als die Pandemie sich verschlimmert habe, sei nicht mehr genug Zeit gewesen, um die Verfassung zu ändern und eine Verschiebung zu ermöglichen.

Portugal hat die weltweit höchste Zahl an Corona-Neuinfektionen und -Toten pro 100’000 Einwohnerinnen und Einwohnern, wie aus Daten der Johns-Hopkins-Universität in den USA hervor ging.

Rebelo de Sousa galt seit langem als aussichtsreichster Kandidat. Der umgängliche Juraprofessor, der auch mal eine Fernsehpersönlichkeit war, hatte beständig Zustimmungswerte von 60 Prozent oder mehr. Mit seinem entspannten Stil hat er sich bei den Portugiesen beliebt gemacht. Fotos, die Passanten von ihm an öffentlichen Orten aufnehmen, finden regelmässig im Internet Verbreitung, darunter eines im vergangenen Jahr, auf dem er in Sportschuhen und kurzen Hosen in einem Supermarkt anstand.