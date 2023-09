Konstanz: Flugzeug bei Landung verunfallt

Am Dienstagnachmittag überschlug sich ein Ultraleichtflugzeug bei der Landung in Konstanz.

Das Rad löste sich

Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Dienstagabend mitteilte, hat sich an diesem Nachmittag gegen 13.45 Uhr ein Ultraleichtflugzeug bei der Landung überschlagen. Als der 62-jährige Pilot gemeinsam mit seinem 18-jährigen Sohn die Landung einleitete, setzte die Maschine kurz hintereinander zweimal auf der Landebahn des Flugplatzes auf. Beim zweiten Bodenkontakt löste sich ein Rad des Fliegers, sodass das Flugzeug nach vorne abkippte, sich überschlug und auf dem Dach zum Stillstand kam. Sowohl der Pilot als auch sein Sohn zogen sich bei dem Überschlag Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurden die beiden Männer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Feuerwehr kümmert sich um Brandschutz

Wie sich in der Folge herausstellte, dürften Vater und Sohn entsprechend den bisherigen Kenntnissen nicht allzu schwer verletzt sein, allerdings dauert die Behandlung in der Klinik noch an, so die Polizei im Communiqué. Da aus der verunfallten Maschine Treibstoffe austraten, räumte die Feuerwehr Konstanz den auf das Areal des Flugplatzes beschränkten Gefahrenbereich und führte die notwendigen Brandschutzmassnahmen durch. Die Höhe des entstandenen Schadens am

Ultraleichtflugzeug steht noch nicht fest.