Konstanz: Frau hat Ehemann 16 Jahre für tot geglaubt

Die Kriminalpolizeidirektion Rottweil (D) führt seit zwei Jahren eine neue Cold-Case-Ermittlungsgruppe. Einer dieser Cold-Case-Fälle , welche das Team aufgenommen hat, konnte nun nach knapp 20 Jahren geklärt werden. Die Protagonisten dieses Falles sind ein deutsches Paar, das nach Spanien ausgewandert ist. Das Paar verdiente seinen Lebensunterhalt mit dem Handel von Autos. 2004 verschwand der damals 56-jährige Ehemann spurlos. Das, nachdem er seiner Ehefrau mitteilte, dass er für eine Geschäftsreise nach München aufbricht. Die letzte Spur von ihm endete in Konstanz (D), gleich an der Grenze zur Schweiz.

Der gebürtige Deutsche begab sich mit dem Zug bis Konstanz (D) am Bodensee. Er bezog dort im Hotel «Bilger-Eck» ein Zimmer. Am Dienstag, dem 21. September 2004, wurde der Mann vom Hotelpersonal das letzte Mal gesehen und jegliche Spur von ihm verschwand. Einen Tag später begann die Konstanzer Polizei zu ermitteln.

Lebenszeichen aus der Schweiz

Vier Jahre nachdem der in Nordrhein-Westfalen aufgewachsene Mann von der Bildfläche verschwand, gab es in einem dritten Land ein Lebenszeichen des verschwundenen Auswanderers. In der Schweiz, im Kanton Schwyz, wurde ein deutscher Staatsbürger von der Polizei kontrolliert. Die Schwyzer Polizei fand durch das Kontrollieren der Dokumente heraus, dass es sich bei der kontrollierten Person um den vier Jahre zuvor in Konstanz verschwundenen und in Spanien als vermisst gemeldeten Mann handelt. Diese haben den Fund der spanischen Polizei weitergeleitet.