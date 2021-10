2G – Geimpft und Genesen : Konstanzer Wirt weibelt für 2G-Regel

In Baden Württemberg gibt es sie schon, die freiwillige 2G-Regel (Geimpft und Genesen) für Restaurants, Bars und Discos. Während in der Schweiz die Zertifikatspflicht auf viel Widerstand bei den Wirten stösst, ist der Wirt der Einstein Bar in Konstanz ein grosser Fan der 2G-Regel. Mit den Testnachweisen hätte es häufig Probleme gegeben, sagt er.

In Baden Württemberg darf man eigentlich auch ohne Zertifikat, nur mit einem einfachen Testnachweis in den Ausgang. Die Kundschaft der Einstein Bar besteht mehrheitlich aus Studierenden . « Es gab die Situation, dass wir viele Probleme hatten mit gefälschten Tests, mit Diskussionen an der Tür. Es gab da zunehmend Arbeitsaufwand, was dann auch für die anderen Gäste Probleme bereitet hat. » sagt Mathias Schmal, Betreiber der Einstein Bar.

Seit der Umstellung auf die 2G-Regel sei sein Umsatz definitiv nicht zurückgegangen, sagt Mathias Schmal. Er hat im gleichen Mass Kunden verloren wie neue gewonnen. G anz anders ist es bei Schweizer Wirten. Der Branchenverband Gastrosuisse, der schon gegen die Zertifikatspflicht war, hat kürzlich Zahlen veröffentlicht und sagt, e s habe bis zu 30 % Umsatz gekostet. Zu allfälligen Forderungen nach 2G habe man noch keine offizielle Position.

