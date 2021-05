Euthanasieaktion der Nazis : Konsul rettete rund 150 Schweizer «Irre» vor Vergasung

Aus Kostengründen befanden sich in der Zeit des Zweiten Weltkriegs psychisch Kranke aus der Schweiz in einer Anstalt in Vorarlberg, Österreich. Dort drohte ihnen der Tod wegen einer Vernichtungsaktion der Nazis.

1 / 4 Die Wohltätigkeits- und Landesirrenanstalt Valduna in Rankweil (A) auf einer historischen Postkarte. Landesbibliothek Vorarlberg Rankweil (A) liegt gleich an der Grenze zur Schweiz. Screenshot Im Schloss Hartheim in Oberösterreich wurden zahlreiche behinderte Menschen während des Zweiten Weltkriegs getötet. Darunter auch Personen, die zuvor in der Valduna in Rankweil (A) waren. Wikimedia Commons/ CC BY-SA 3.0

Darum gehts Zu Beginn des letzten Jahrhunderts brachten rund die Hälfte der Kantone einen Teil ihrer psychisch Kranken in einer Klinik in Österreich unter, weil dies kostengünstiger war.

Nachdem in Österreich 1938 die Nazis die Macht übernahmen, wurde die Situation für die Erkrankten kritisch.

In der Wohltätigkeits- und Landesirrenanstalt Valduna in Rankweil (A) übernahm ein Euthanasiearzt die Führung.

Das Ziel war es, Patienten zu töten.

Konsul Carl Bitz sorgte dafür, dass mindestens 148 Schweizer Patienten über die Grenze in die Schweiz gebracht wurden und so der Vergasung entkamen.

Über 7000 psychisch Kranke und Handicapierte wurden im Dritten Reich getötet.

In der Wohltätigkeits- und Landesirrenanstalt Valduna in Rankweil (A), im österreichischen Bundesland Vorarlberg, waren die Betreuungstarife für Patienten im frühen 20. Jahrhundert gerade einmal halb so hoch wie in der Schweiz. Das führte dazu, dass viele Kantone ihre psychisch Kranken in Rankweil (A), gleich an der Grenze zur Schweiz, unterbringen liessen, allen voran Kantone aus der Zentralschweiz. Nachdem Hitler die Macht in Österreich übernahm, wurde die Situation für die Patienten äusserst heikel, wie die «Schweiz am Wochenende» am Samstag berichtet. Denn in der Anstalt übernahm Euthanasiearzt Dr. Josef Vonbun, ein NSDAP-Mitglied, das Zepter. Die Folge: Pflegefachkräfte wurden durch Männer ersetzt, welche der politischen Gesinnung der Nationalsozialisten folgten. «Übergriffe und Misshandlungen häuften sich», heisst es im Zeitungsartikel.

Bern wollte Kranke nach Deutschland bringen lassen

Doch es drohte noch viel Schlimmeres. Die Nazis wollten sich damals aller psychisch kranken Personen entledigen. Die Schweizer Diplomatie bekam davon Wind und schlug Ende Dezember 1940 und im Januar 1941 in Bern Alarm.

Der Appell lenkt Bundesbern jedoch in eine eigenartige Richtung, wie im Artikel zu lesen ist: «Die Pfleglinge sollten nicht ohne weiteres nach der Schweiz verbracht werden, sondern wenn möglich in anderen deutschen Heilanstalten Aufnahme finden können», so die Schlussfolgerung des zuständigen Beamten im Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (EJPD). Die Kostenfolge sei höher gewichtet worden als die Gefahr für die Schweizer Patienten.

Eigenmächtiges Handeln rettete Leben

Doch glücklicherweise folgten nicht alle den Weisungen Berns. Carl Bitz, damals Schweizer Konsul in Bregenz (A), teilte die Meinung von Bundesbern nicht und nahm die Sache selbst in die Hand. «Er handelte auf eigene Faust und setzte alle Hebel in Bewegung, die Schweizer Pfleglinge möglichst rasch über die Grenze heimzuholen», steht in der «Schweiz am Wochenende». Mindestens 148 Schweizer und Schweizerinnen wurden so gerettet.

Doch nicht allen Personen aus der Wohltätigkeits- und Landesirrenanstalt Valduna erging es so. 330 Insassen wurden ermordet, über zwei Drittel wurden im Renaissanceschloss Hartheim bei Linz vergast. Doch das ist nur ein Teil des sogenannten «Programms zur Vernichtung lebensunwerten Lebens». Man geht davon aus, dass über 7000 psychisch Kranken und Handicapierten das Leben genommen wurde.

