Überlastete Kinder-Notaufnahmen: «Konsultationen sind um mehr als 50 Prozent angestiegen»

Die leitende Ärztin der Kindernotfallmedizin sieht den Anstieg unter anderem in den Corona-Vorkehrungen begründet: «Durch die Schutzmassnahmen in den letzten zwei Jahren sind viele Kinder nicht mit diesen Viren in Kontakt gekommen. Jetzt, wo sie damit in Berührung kommen, erkranken sie leichter.»

So meldet etwa das Freiburger Spital HFR ungewöhnlich hohe Zahlen in der Pädiatrie.

Herr von Vigier, wie präsentiert sich die Lage derzeit in der Kinderklinik des Spitalzentrums Biel?

Die Zunahme der Konsultationen in den Kinder-Notfallstationen ist ein seit vielen Jahren bestehendes Phänomen. Seit diesem Jahr wird jedoch aus den Kinderkliniken der ganzen Schweiz über eine zusätzliche, teilweise massive Zunahme berichtet. Auch in unserer Kinderklinik Wildermeth verzeichnen wir 2022 eine ausgeprägte Zunahme der Notfall-Konsultationen.

Der Anstieg führt insbesondere während der Spitzenzeiten am Abend und bis in die Nacht sowie an Wochenend- und Feiertagen zu einer ausgeprägten Belastung des Personals – bei allen Berufsgruppen. Auch in der Bieler Kinderklinik stossen wir in diesen Zeiten an die Grenzen der räumlichen und personellen Rahmenbedingungen.