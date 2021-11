«Extrem enttäusch und traurig» – Wegen neuer Massnahmen – erster Club stellt den Betrieb ein

1 / 3 Tanzen geht ab dem 1. Dezember in den beiden Basel nur noch mit Maske. Drinks dürfen dann nur noch im Sitzen konsumiert werden. Das Viertel Die Maskenpflicht gilt dann auch wieder für alle Innenräume von Restaurants und überhaupt für sämtliche Innenräume von Kultur-, Freizeit-, Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen. 20min/Simon Glauser Auch im Gym darf dann nur noch mit Maske trainiert werden. Die Massnahmen bleiben vorderhand bis am 31. Januar in Kraft. 20min/Marco Zangger

Darum gehts Die beiden Basel haben eine Ausweitung der Maskenpflicht per 1. Dezember beschlossen.

Betroffen sind sämtliche Innenräume von Kultur-, Freizeit-, Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen.

Für das Nachtleben ist das ein harter Einschnitt. Bar- und Clubbetreiber kritisieren die Massnahme und fordern Entschädigungen.

In beiden Basel wird angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen die Maskenpflicht ausgeweitet. Ab Mittwoch gilt sie wieder für Restaurants, Bars, Clubs und alle Innenräume von Kultur-, Freizeit-, Unterhaltungs- und Sporteinrichtungen. Die Massnahmen gelten vorerst bis am 31. Januar 2022. Und sie sind nicht mit dem Bund abgesprochen, der am Dienstag ebenfalls neue Massnahmen beschliessen wird, wie das Basler Gesundheitsdepartement auf Nachfrage präzisierte.

Nachdem Basel-Stadt die Verschärfung am Vormittag bekanntgegeben hatte, folgte am Nachmittag Basel-Landschaft. In der Mitteilung der Baselbieter Regierung hiess es, dass die Massnahmen in Absprache mit den Nachbarkantonen erfolgten und dem Konzept «Mittelfristplanung Winter» der Gesundheitsdirektorenkonferenz entsprechen.

«Diese Massnahmen bedrohen die Basler Nachtkultur.» Kultur und Gastronomie

Die Verschärfung der Massnahmen sorgt beim Basler Nachtleben für Entsetzen. «Die Wiedereinführung der Konsumation im Sitzen kommt wieder einer de facto Schliessung der Nachtkultur gleich», hält der Verein Kultur und Gastronomie in seiner Stellungnahme fest. «Das bedroht die Basler Nachtkultur.» Dass bei der Kommunikation der Massnahmen kein Wort über allfällige Finanzhilfen verloren wurde, sei enttäuschend. Der Verein fordert deshalb, dass das Härtefallprogramm, Ausfallentschädigungen, die vereinfachte Kurzarbeitsentschädigung sowie die Mietzinshilfen weitergeführt werden.

Mit dem Nordstern hat am Dienstag bereits ein erster Club die Konsequenzen gezogen und seinen Betrieb vorübergehend eingestellt. In einer auf Facebook veröffentlichten Stellungnahme halten die Betreiber ihren Frust nicht zurück. «Wir haben in den letzten Monaten einen massiven Aufwand betrieben, um unseren Gästen einen möglichst sicheren Rahmen für soziale Interaktionen zu bieten», schreiben sie. So mussten Clubs als einzige Branche zusätzlich zur Zertifikatskontrolle weiterhin auch die Kontaktdaten der Gäste erheben.

«Wir haben in den letzten Monaten einen massiven Aufwand betrieben.» Nordstern

Exakt bei einer einzigen Veranstaltung Ende Juli sei man vom Kantonsärztlichen Dienst informiert worden, dass Gäste nach einem Besuch positiv auf Covid-19 getestet worden seien. Seither seien keine weiteren Fälle bekannt geworden. Und jetzt werde man ohne Vorwarnung gezwungen, den Betrieb innerhalb eines Tages komplett herunterzufahren. «Wir wurden heute wieder kalt erwischt, was uns extrem enttäuscht und traurig stimmt», so die Nordstern-Betreiber.