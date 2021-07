Hohe Kosten - Konsumentenschutz rüffelt Swisscom, Sunrise und Salt wegen Roaming-Limite

Der Konsumentenschutz wirft den Telekom-Anbietern vor, das Gesetz zu umgehen – besonders Salt steht in der Kritik.

Die Telekom-Anbieter interpretieren das Gesetz so, dass sie die Ausgaben-Limiten selbst definieren – und diese teils sehr hoch ansetzen.

Die Schweiz hat hohen Roaming-Gebühren mit einem neuen Gesetz den Kampf angesagt. Es ist seit 1. Juli in Kraft und soll Kunden und Kundinnen die volle Kontrolle über ihre Ausgaben im Ausland geben. Sie sollen selbst eine Limite setzen können, wie viel Geld sie maximal für Roaming ausgeben wollen. Ist diese Limite erreicht, fallen keine weiteren Kosten mehr an. Das Internet wird dann automatisch abgestellt.

Der Konsumentenschutz kritisierte schon Ende Juni, dass die Telekom-Anbieter Schlupflöcher nutzen würden , um dem neuen Gesetz aus dem Weg zu gehen. So stand die Swisscom in der Kritik, dass sie die Kostenlimite nur Neukunden setzen lasse, während sie diese bei bestehenden Kunden weiterhin selbst setzt. Bei Salt kritisierte der Konsumentenschutz, dass die Limite standardmässig auf 1000 Franken eingestellt ist. Zwar könnten Kunden und Kundinnen die Limite anpassen, müssten dazu aber selbst aktiv werden.

Telekom-Anbieter gegen einheitliche Lösung

Nun legt der Konsumentenschutz nach. In einer neuen Mitteilung greift er die Telekom-Anbieter an. Der Konsumentenschutz habe ihnen angeboten, dass sie die Standardlimite tatsächlich selbst setzen dürfen, allerdings unter einer Bedingung: «Wenn die Telekom-Anbieter die Ausgabenlimite selber setzen, dann so, dass die Kunden auch tatsächlich vor hohen Roaming-Rechnungen geschützt sind», sagt André Bähler, Leiter Politik und Wirtschaft beim Konsumentenschutz.