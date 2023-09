Nachhaltigkeit: Wird durch Secondhand-Shopping mehr konsumiert?

Secondhand-Shopping ist eine Kunst für sich. Die allermeisten machen sich auf die Suche, durchstöbern endlos wirkende Kleiderstangen, wühlen sich durch Kisten – alles auf der Suche nach dem grossen Secondhand-Schatz. Doch sie finden nicht, was sie suchen und kaufen schliesslich etwas ganz anderes. Die anderen, die mit dem offenbar glücklicheren Händchen, marschieren in den Store, greifen zu – und finden oft, was sie kaufen wollten.

Laut Konsumforscher Dr. Gianluca Scheidegger, Wirtschaftswissenschaftler am Gottfried Duttlieb Institut, heisst Secondhand-Shopping nicht unbedingt, dass man nur kauft, was man braucht. Im Gegenteil, er sieht den Trend auch kritisch: «Der Secondhand-Boom kann dazu führen, dass unter dem Strich mehr konsumiert wird.» Doch wieso ist das so? Der Experte erklärt das mit dem sogenannten «Rebound-Effekt» – die ursprünglichen Einsparungen werden also teils wieder aufgehoben oder ausgehebelt.