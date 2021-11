Tödlicher Crash in Arisdorf BL – Konsumierte der Unfallfahrer Lachgas am Steuer?

Ein 18-Jähriger Insasse verstarb noch an der Unfallstelle, vier weitere Teenager wurden verletzt.

In der Nacht vom Freitag auf Samstag verursachte der Lenker eines Mercedes AMG einen Selbstunfall. Vier Teenager w u rden zum Teil schwer verletzt, ein fünfter starb noch am Unfallort. Bei den Insassen handelte es sich um Junioren des FC Pratteln, einer der Überlebenden ist Neffe des Basler Nationalrats, Mustafa Atici. Die Staatsanwaltschaft hat in Zusammenhang mit dem Unfall ein Verfahren eingeleitet, w ie die Behörde gegenüber 20 Minuten auf Anfrage mitteilte . Auch die Ermittlungen zur Unfallursache sind noch im Gange.