Femizid in Zürich-Altstetten – A.A. kriegte am Tag der Tat Kontakt- und Rayonverbot zur getöteten Ehefrau

In Zürich-Altstetten wurde eine Frau niedergestochen.

Bei der Getöteten in Zürich-Altstetten handelt es sich um die 30-jährige Mutter F.A. * Die Polizei nahm den dring end tatverdächtigen Ehemann, einen 46-jährigen Türken, fest. Eine Anwohnerin kannte F.A. persönlich. «Wir waren befreundet. Sie kam regelmässig mit ihren Kindern zu mir und hat mir manchmal auch Geschenke mitgebracht. Sie war wirklich ein sehr lieber Mensch», erzählt die Frau. Auch A.A.* habe sie gekannt. «Er war gewalttätig und hat sie oft geschlagen. Deshalb hat sie ihn verlassen.» Vor einem Jahr sei der 46-Jährige dann ausgezogen. «Er kam weiterhin vorbei. Dann gab es oft Streit. Sie hat seinetwegen mehrmals die Polizei gerufen.»

Laut einem Anwohner kam es Tage vor der Tat zu einem Polizeieinsatz . Bei der Stadtpolizei Zürich bestätigt man einen Polizeieinsatz am Samstag. «Eine Patrouille rückte nach der Meldung eines Streits aus , traf vor Ort den mutmasslichen Täter nicht an», sagt Medienchefin Judith Hödl. Im Zuge der Befragungen wurde am Mittwoch ein Rayon- und Kontaktverbot gegen den mutmasslichen Täter ausgesprochen. Laut der Zürcher Staatsanwaltschaft gibt es seit Juni ein hängiges Verfahren gegen den verhafteten 46-jährigen Türken wegen des Vorwurfs von Drohungen zum Nachteil seiner inzwischen verstorbenen Ehefrau.

Ein Nachbar h örte laute Schreie am Mittwochabend , wie er am Donnerstag gegenüber 20 Minuten sagte. «Als ich nachschaute, sah ich, wie ein Mann beim Hauseingang mit einer Frau stritt. Dann schubste er sie die Treppe hinunter und stach mit einem Messer auf sie ein . » Laut der Stadtpolizei Zürich wurde der Einsatzzentrale am Mittwochabend gemeldet, dass eine Frau im Bändliquartier im Kreis 9 um Hilfe ruft. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine bewusstlose Frau mit Stichverletzungen. Trotz Reanimationsversuchen verstarb die 30-jährige Frau noch vor Ort.