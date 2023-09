Ghosting: Das sind die Gründe dafür

Nummern werden blockiert, Gespräche brechen ab und Matches werden aufgelöst. Meist ruft das nicht mehr als ein irritiertes Achselzucken hervor. Werden die Unterhaltungen jedoch intimer und finden über eine längere Zeit statt, kann Ghosting Spuren in der Psyche hinterlassen.

Dieses Phänomen findet aber nicht nur im Dating-Kontext statt: «Ghosting kann in jeder Form von zwischenmenschlichen Beziehungen stattfinden, ob privat, familiär oder geschäftlich, spielt keine Rolle», sagt Rebecca Schaffner, psychologische Beraterin in Zürich. Jede zweite Person hat laut einer Studie der Universität von Wien bereits Erfahrungen mit Ghosting gemacht. Das zeigt auch unsere Strassenumfrage in Zürich.