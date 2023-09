Junge Mitte kämpft mit «F*** Polarisierung» gegen links und rechts

Stadt und Land, Handwerker und Akademiker - «wir stehen ein für Zusammenhalt statt Spaltung», so lautet die Message des knapp zweiminütigen Wahlvideos der Jungen Mitte, in welches 20 Minuten vor der Publikation Einblick hatte.

Doch das Wahlvideo polarisiert selber - mit Spitzen gegen links und rechts sowie dem Slogan «F**k Polarisierung». Er finde das Video inhaltlich gut, sagt Werber Frank Bodin, doch der Slogan sei kontraproduktiv. Der Kraftausdruck polarisiere seinerseits und mache damit genau das, was die Junge Mitte bekämpfen wolle: Provokationen und Parolen statt Fakten und Respekt.

«Tschüss Polarisierung» als Alternative

Spontan falle ihm als mögliche Alternative etwa «Tschüss Polarisierung» ein, sagt Bodin. Eine Möglichkeit, mit schweizerdeutschem Charme und einem Augenzwinkern der Polarisierung zu begegnen. Charme sei in der Werbung schon immer ein gutes Rezept gewesen: «Wenn Leute lächeln, ist der Mund schon einmal offen, und meistens folgt dann auch das Herz.»

Medien nähmen sonst keine Notiz

Es gebe in der Schweiz einen grossen Anstieg von psychischen Problemen bei Kindern und Jugendlichen. «Wir müssen die Klimakrise bewältigen, der brutale Krieg Russlands gegen die Ukraine gefährdet auch unsere Freiheit. Dazu kommen Reformblockaden in der Altersvorsorge, in der Energiewende, im Gesundheitswesen und eine Familienpolitik aus dem 20. Jahrhundert.» Es brauche jetzt tragfähige Lösungen. «Und ohne einen provokativen Slogan würden die Medien keine Notiz von unserem Video nehmen.»