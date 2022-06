Schaffhausen : Kontrolle über Auto verloren – Mann fährt Treppe hinunter

Ein Mann fuhr am Freitagnachmittag um 12.55 Uhr von der Gennersbrunnerstrasse herkommend über die Stüdliackerstrasse in Richtung Herblinger Markt. Wie es in einer Mitteilung der Schaffhauser Polizei heisst, verlor der 35-Jährige vor dem dortigen Fussgängerstreifen aus medizinischen Gründen die Kontrolle über sein Auto, geriet rechtsseitig über das Trottoir und kam in der Folge auf der Treppe des Herblinger Markts zum Stillstand. Trotz der zahlreichen Personen, welche sich zu dem Zeitpunkt um den Eingang befanden, wurde niemand verletzt.