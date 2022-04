Verkehr am Freitagabend: Kontrollen der Kapo Bern – 31 Anzeigen, 93 Schwarzfahrer und Waffe gefunden

Die Kantonspolizei Bern führte am Freitagabend an 43 Stellen Kontrollen durch. Im Mittelland-Emmental-Oberaargau und in der Region Bern hielt sie 632 Fahrerinnen und Fahrer in 381 Fahrzeugen an. Ausserdem kontrollierten die Einsatzkräfte Zugreisende, die sich auf den Strecken Bern–Solothurn, Bern–Olten, Bern–Biel und Bern–Interlaken befanden. Das Ziel der Kantonspolizei war es, die Lenkerinnen und Lenker auf ihre Fahrfähigkeit zu überprüfen und nach polizeilich ausgeschriebenen Personen zu fahnden.