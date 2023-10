Pink soll israelische Flaggen auf Bühne gezeigt haben

Sängerin Pink gerät wegen eines Bühnenrequisits in Kritik. So performten ihre Tänzer mit blau-weissen Fahnen, die manche für israelische Flaggen hielten.

Kontroverse um einen Auftritt von Sängerin Pink: Auf ihrer Bühne sollen israelische Flaggen geschwenkt worden sein.

Sogar der israelische Staat nahm dies als Akt der Solidarität auf.

Doch Pink stellt klar: Die Fahnen haben mit dem Nahostkonflikt nichts zu tun.

Nervenaufreibende Tage für Sängerin Pink (44): Auf Bildern und Videos von ihrem Konzert in Neuseeland ist zu sehen, wie ihre Tänzer blau-weisse Fahnen durch die Luft schwingen. Es sind dieselben Farben wie die der israelischen Flagge, was von einem Teil des Publikums als Unterstützung für den Staat gedeutet wurde. So hiess es schliesslich auch auf dem offiziellen X-Account (vormals Twitter) von Israel: «Danke, Pink».

Doch es handelt sich um ein Missverständnis, wie die Sängerin darauf in einem eigenen Tweet klarstellte: «Ich bekomme viele Drohungen, weil einige Leute fälschlicherweise glauben, dass ich israelische Flaggen hisste bei meiner Show. Das tue ich aber nicht. Ich verwende Poi-Fahnen seit dem Beginn dieser Tour. Sie wurden vor vielen, vielen Jahren von den Māori in Neuseeland verwendet und weil ich sie und die Māori schön finde, nutzen wir sie auf der Bühne. Ich hisse keine Flaggen in meiner Show, die eine Sache unterstützen, ausser die Regenbogenflagge. Das wird immer meine Haltung sein. Ich bin ein Mensch. Ich glaube an Frieden, Gleichheit und Liebe. Ich bin zutiefst traurig über den Stand der Welt. Ich bete für uns alle.»

Israel-Farben auf Museum projiziert

Pinks Post wurde veröffentlicht, nachdem die Farben der israelischen Flaggen auf viele Wahrzeichen der Welt projiziert wurden. Dies infolge des Überraschungsangriffs durch die islamische Terrorgruppe Hamas auf Israel. Seitdem kommt es auch zu pro-palästinensischen Märschen und Protesten, unter anderem in Neuseeland.

Das Auckland Museum hatte sich dafür entschuldigt, am 15. Oktober die Fassade in den israelischen Farben beleuchtet zu haben. Zuvor hatten sich ein paar Dutzend Pro-Palästina-Demonstranten vor dem Gebäude versammelt, um die Lichter zu verdunkeln, wie der «New Zealand Herald» berichtet.

Pink musste US-Konzert absagen

Seit Anfang Juni ist Pink mit ihrem «Trustfall»-Album auf Tournee. Mit insgesamt 61 Konzerten tritt sie dabei in Europa, den USA, Kanada, Australien und Neuseeland auf.

Erst vor kurzem musste sie das Konzert in Dallas wegen einer Nebenhöhlen-Infektion verschieben. «Ihr wisst, dass ich alles daran setzen, keine Show ausfallen zu lassen. Aber mein Arzt hat mir davon abgeraten, heute zu performen», schrieb sie am 29. September auf Instagram. Das Konzert werde am 26. November nachgeholt.