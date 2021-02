Der 49-Jährige führte in Berlin jahrelange einen Club, in dem viel Prominenz verkehrte. «Die Bild» bezeichnete ihn als «Party-König», der ein Leben auf der Überholspur führte. In früheren Jahren spielte H. auch bei der Soap «Gute Zeiten, schlechte Zeiten» mit.

D.H. steht im Verdacht, seine Freundin A.K. getötet zu haben. Die Leiche der 39-Jährigen wurde am Montag in einem Basler Hinterhof gefunden.

50’000 Euro wollen Freunde von D. H.* für dessen Verteidigung sammeln. Der Berliner Partykönig sitzt seit über einer Woche in Basel in Untersuchungshaft, weil er mutmasslich den Tod seiner Freundin A.K.* verschuldet hat, die am Montag, 8. Februar, tot in einem Basler Hinterhof aufgefunden wurde. Für den 49-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.