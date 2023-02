Genf: Konzert von Rapper Lomepal wegen Drohungen abgesagt

Der französische Rapper Lomepal hätte am Samstagabend in Genf auftreten sollen. (Archivbild)

«Man spürt klar die Anspannung», berichtet ein News-Scout gegenüber 20 Minuten. «Die Polizei ist vor Ort», ein anderer. Was ist am Abend im Genf geschehen? Der französische Rapper Lomepal hätte am Samstagabend in der «Arena de Genève» auftreten sollen. Um 21.30 Uhr hätte das Konzert losgehen sollen, doch die Polizei liess die Arena kurz zuvor räumen, das Konzert wurde aus Sicherheitsgründen abgesagt, wie auch «Radio Lac» berichtet.