Massenpanik mit Toten – Konzertbesucher klagen Travis Scott an

Mindestens acht Menschen sterben am Astroworld-Festival von Travis Scott.

Bei einer Massenpanik am Astroworld-Festival kamen am Freitagabend acht Personen ums Leben.

«Die Beschuldigten haben es versäumt, einen sauberen Plan zu erstellen, um das Konzert sicher durchführen zu können», sagt Anwalt Steve Kherkher, der Festivalbesucher Manuel Souza vertritt, gemäss Billboard.com . Souza wurde verletzt, als vergangenen Freitag beim Astroworld-Festival in Houston, Texas, Massenpanik ausbrach – acht Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Souza hat nun gegen Travis Scott, Drake, mit dem Scott gemeinsam auf der Bühne stand, und die Veranstalter Klage eingereicht.

Es ist nicht die einzige Klage gegen Travis Scott und Co. Anwalt Thomas J. Henry vertritt Kristian Paredes, der ebenfalls eine Million Dollar Schadenersatz fordert. Auch Paredes wurde während der Massenpanik verletzt und wirft gemäss der «Daily Mail» Travis Scott und Drake vor, die Menge angestachelt zu haben. «Es entstand Chaos in der Menge und dann kam es zur Massenpanik», so der Anwalt. Viele hätten das Sicherheitspersonal um Hilfe gebeten, doch sie seien ignoriert worden.