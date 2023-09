Bruce Springsteen leidet an Magengeschwüren und sagt Konzerte ab

Die genauen Termine für die Nachholkonzerte würden in der kommenden Woche bekannt gegeben, finden allerdings allesamt an den bereits geplanten Orten statt, heisst es in der Mitteilung weiter. «Ich danke all meinen Freunden und Fans für ihre guten Wünsche, ihren Zuspruch und ihre Unterstützung», sagt Springsteen zu den Absagen . Er befinde sich bereits auf dem Weg der Besserung und könne es kaum erwarten, alle im nächsten Jahr wiederzusehen. Bereits Anfang September gab Springsteen bekannt, aufgrund der Erkrankung seine September-Termine nicht wahrnehmen zu können.

Bisher letztes Konzert fand Anfang September statt

Der Oscar- und zigfache Grammypreisträger ist gemeinsam mit seiner E Street Band derzeit auf ausgedehnter Tournee. Seinen bislang letzten Auftritt hatte Springsteen am 3. September im Metlife Stadium in East Rutherford im US-Bundesstaat New Jersey. Bis Ende Juli verweilte Springsteen noch in Europa, und spielte unter anderem in München, Hamburg und Wien.