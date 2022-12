Good News Productions: Konzertgäste spenden Tausende Franken für junge Musiker

Gesammelt wurden die Beträge während Events des Veranstalters in diesem Jahr. So etwa beim Konzert von Die Ärzte im Juni in Thun.

Die Ärzte, Die Toten Hosen, Kiss und mehr

2022 hatte der Konzertveranstalter rund 70 Events organisiert. Darunter etwa das Konzert des Berliner Trios Die Ärzte in der Stockhorn Arena in Thun oder auch das Konzert der Band Kiss im Rahmen ihrer «End Of The Road»-Tour im Zürcher Hallenstadion. Mit rund 45’000 Personen an der Show der Toten Hosen bis zum Konzert von Show Me The Body mit knapp 100 Gästen sei die Bandbreite der Events sehr gross.