Dennis «Dee Tee» Thomas : Kool & the Gang Mitbegründer mit 70 Jahren gestorben

Mit ihrer eigenen Fusion aus Jazz, R&B, Soul und Funk schrieben Kool & the Gang Musikgeschichte. Am Samstag verstarb Dennis Thomas, einer der Gründer der Band.

Dennis «Dee Tee» Thomas, ein Mitbegründer der Soul-Funk-Band Kool & the Gang, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Sein Sprecher teilte mit, Thomas sei am Samstag in seinem Haus in New Jersey friedlich eingeschlafen. Thomas war Altsaxophonist, Flötist und Schlagzeuger der Band, die mit Hits wie «Celebration» und «Get Down On It» weltweit die Charts eroberte. Zuletzt trat er am 4. Juli gemeinsam mit den anderen Bandmitgliedern in der Hollywood Bowl in Los Angeles auf.