Bottighofen TG – Kopf der Mieterin abgetrennt – 18 Jahre Haft und Landesverweis gefordert

Am 5. Dezember 2020 haben Passanten und Passantinnen einen menschlichen Kopf in einem Waldstück bei Egnach im Kanton Thurgau gefunden. Das Opfer wurde jedoch nicht gleich identifiziert. Die Thurgauer Strafverfolgungsbehörden gingen von einem Tötungsdelikt aus. Später fanden sie heraus, dass die menschlichen Überreste zu einer 63-jährigen Frau gehörten, welche bereits seit Oktober 2020 vermisst wurde.

Leichnam zerteilt und entsorgt

Die heute 55-jährige Tatverdächtige befindet sich immer noch in Haft. Die zwischenzeitlich abgeschlossene Strafuntersuchung ergab, dass die Tatverdächtige ihre 63-jährige Mieterin am frühen Morgen des 29. Oktober 2020 im Kellergeschoss des gemeinsamen Wohnhauses in Bottighofen TG erschossen, den Leichnam zerteilt und in verschiedenen Unterflurcontainern in Bottighofen entsorgt hatte. Den abgetrennten Kopf hatte sie in einem Erdloch im Waldstück «Sangenhölzli» bei Egnach TG vergraben.