Doch in Arosa umgehen die Verantwortlichen mit einer Strategie das Verbot: Sie bauten eine Terrasse in den Schnee.

« Wir befinden uns im Jahre 2021 n.Chr. In der ganzen Schweiz herrscht Terrassenverbot. In der ganzen Schweiz? Nein! Ein von unbeugsamen Helvetiern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Bundesrat Widerstand zu leisten. » Diese Sätze, eine Anpassung der berühmten Einleitung eines Asterix-Comic s , passen zu der Strategie von Arosa Tourismus. Denn wie Bilder von Direktor Pascal Jenny zeigen, hat das Skigebiet vor w e nigen Tagen e ine improvisierte Schneeterrasse gebaut, um die angeordnete Schliessung der Berg-Beizen zu umgehen.

Auf seine n Post erhält Jenny viel Zuspruch. « Gratuliere dem Team für die kreative Umsetzung von Alternativen », s chri e b e in Nutzer. Eine Userin meint e : « So genial. Arosa pur hat immer eine Lösung. Der Kopf wird nicht in Schnee gesteckt. » Ein anderer erkennt den Asterix'sche n Widerstand und nennt das Arosa-Team die « Gallier der Berge ».

Ein News-Scout zeigt auch mit einem Bild, wie er am Samstag im Skigebiet Obersaxen Mundaun einen - halbwegs - gemütlichen Lunch an der Sonne geniessen konnte. « So umgeht man in Graubünden das Terrassen-Verbot » , schrieb er dazu . Die Beiz habe die Terrasse zwar geschlossen, doch im Aussenbereich Hocker und Kisten aufgestellt, damit die Gäste auf dem Boden sitzen können. « Aufgrund des fehlenden Tisch e s war das Ganze sehr ungemütlich, da kam uns die Idee, die Kisten als Lehne und Tisch zu benutzen. » Das sei aber doch « irgendwie ironisch » , meint der News-Scout zum Schluss, « weil die Leute mindestens genauso nah beinander sassen als mit einem Tisch-System » .