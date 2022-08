Seny Dieng rettet seinem Team QPR mit einem Kopfball-Treffer in der Nachspielzeit einen Punkt. 20 Minuten hat mit dem Zürcher Goalie über sein Tor, über seine Karriere und über Superstar Sadio Mané gesprochen.

QPR : Kopfballungeheuer und Mané-Kumpel – so tickt der Zürcher Senegal-Goalie Dieng

QPR-Keeper Seny Dieng trifft per Kopf zum Last-Minute-Ausgleich gegen Sunderland. Tiktok

Darum gehts Für QPR-Goalie Seny Dieng läuft es momentan.

Der Zürcher schoss am Wochenende ein Tor in der Nachspielzeit.

Dieng schaffte es in seiner Karriere vom GC-Bankdrücker zum Africa-Cup-Sieger mit dem Senegal.

«Zum Glück hat mich der Trainer erst gesehen, als ich im Strafraum war. Sonst hätte er mich wohl wieder zurückgeschickt», meint ein gut aufgelegter Seny Dieng nach seinem Last-Minute-Kopfballtreffer (92. Minute) gegen Sunderland zu 20 Minuten. Der Zürcher Goalie traf am Wochenende als erster Torhüter in der Championship seit 2008 und sicherte seinem Club gegen den Aufsteiger damit in der Nachspielzeit noch einen Punkt.

«Wir trainieren das Timing auf Flanken, aber normalerweise benutze ich da die Hände», erzählt der 27-Jährige, der in den letzten Jahren einen bemerkenswerten Aufstieg durchlebte. Von seinem Jugendclub Red Star Zürich wechselte er 2011 zu GC, wo er sich aber nie bei den Profis durchsetzen konnte. Dann folgte der Schritt nach Deutschland zu der Reservemannschaft des MSV Duisburg, bevor Dieng zu den Queens Park Rangers nach England weiterzog.

«Spielte an Orten, wo ich nie hin wollte»

Der Londoner Traditionsverein verlieh ihn dann aber gleich mehrfach an kleinere Clubs. Zwischenzeitlich hütete der 1,93 Meter grosse Keeper dabei sogar den Kasten eines Teams aus der sechsthöchsten englischen Liga. «Ich musste dort unten durch und spielte an Orten, wo ich nie hin wollte», erklärt Dieng und betont, dass er trotz der schweren Zeiten immer an sich selbst geglaubt habe.

«Andere haben nicht das Gleiche gehalten von mir wie ich selbst», meint der QPR-Goalie, der sich mittlerweile in Englands zweithöchster Liga als Stammtorhüter durchgesetzt hat und dort mit starken Leistungen sogar den Sprung ins senegalesische Nationalteam schaffte.

Grosse Emotionen nach Africa-Cup-Sieg

Mit dem Herkunftsland seines Vaters trat Dieng im letzten Winter beim Africa-Cup an, wo er mit zwei Partien über 90 Minuten seinen Beitrag zum Titelgewinn leistete. «Das war unglaublich», staunt der Zürcher rückblickend auf den bis dato grössten Triumph seines Fussball-Erlebens und berichtet von der immensen Erwartungshaltung seiner Landsleute: «Die Leute im Senegal sagten vor dem Turnier schon, wir sollen nicht ohne Titel zurückkehren.» Als es dann mit dem Pokalgewinn klappte, erlebten die Senegal-Stars in Dakar einen Empfang, der «einfach unbeschreiblich» gewesen sei, so Dieng.

In Zürich aufgewachsen als Sohn einer Schweizer Mutter wäre theoretisch auch die Schweizer Nati ein Thema für Dieng gewesen. Der betont jedoch, dass er schon als kleiner Bub davon träumte, einst mit dem Senegal-Trikot aufzulaufen, als die Afrikaner bei der WM 2002 für grosse Furore sorgten.

«Mané ist ein super Typ»

Gaben vor 20 Jahren noch Spieler wie Papa Bouba Diop oder El-Hadji Diouf den Ton an bei den «Teranga-Löwen», heisst der Superstar bei Senegal heute Sadio Mané. Dieng lernte ihn bei der Nationalmannschaft kennen und schwärmt vom neuen Bayern-Stürmer. «Er ist ein super Typ von der menschlichen Seite her. Sportlich ist er ultraprofessionell. Davon kann man viel lernen.»

Ein anderer grosser Name bei Senegal heisst Edouard Mendy. Der Chelsea-Keeper sitzt Dieng in der Nationalmannschaft vor der Sonne, trotzdem findet der QPR-Schlussmann auch für ihn nur lobende Worte. «Er ist einer der besten Goalies der Welt. Das Training mit ihm bringt einem selbst auf ein besseres Level.»

Mendy besser als Sommer

Bei der Frage, ob Mendy oder Yann Sommer der bessere Torhüter sei, hält Dieng zu seinem Nationalmannschaft-Kollegen. Der Schweizer bringe aber auch seit Jahren hinweg konstant gute Leistungen auf höchstem Niveau, findet der Zürcher, der gar nicht so unfroh ist, dass er hierzulande etwas unter dem Radar fliegt. «Das stört mich gar nicht. So kann ich normal herumlaufen und meine Dinge erledigen.»

Ein Wechsel in die Schweiz ist für Dieng momentan kein Thema. Dies mag kaum zu erstaunen bei einem, der nun in einer Liga für Aufsehen sorgt, die gewiss nicht schlechter als die heimische Super League zu bewerten ist. Premier League, Champions League und WM seien die nächsten Ziele in seiner Karriere, erklärt der aufstrebende Goalie. Man darf gespannt sein, wie viele Kopfballtore ihm auf dem Weg dahin noch gelingen werden.