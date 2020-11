Katze an Seil aufgehängt : Kopfgeld für den Tierquäler von Uttigen steigt und steigt

Im Kanton Bern hat ein Tierquäler eine Katze in einer Bahnunterführung aufgehängt. Die Katze wurde tot aufgefunden. Immer mehr Menschen beteiligen sich an der ausgesetzten Belohnung für Hinweise.

An diesem Bahnübergang in Uttigen im Kanton Bern fand die Polizei eine tote Katze.

Die Nachricht aus Uttigen BE liess nicht nur Tierfreunde die Haare zu Berge stehen: An einem Bahnübergang war am Freitag, 6. November, eine Katze an einem Seil angebunden. Das Tier konnte nur noch tot geborgen werden. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.