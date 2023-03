Uzwil: Kopfhörer, Geld und Handy geraubt – Täter waren 14 und 16 Jahre alt

Uzwil SG : Kopfhörer, Geld und Handy geraubt – Täter waren 14 und 16 Jahre alt

Am Donnerstagnachmittag hat die Kantonspolizei St. Gallen drei mutmassliche Täter eines Raubüberfalls festgenommen. Die drei Jugendlichen hatten am Vortag einen 17-Jährigen in Uzwil SG ausgeraubt.