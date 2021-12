Sind Kopfhörer beim Autolenker zum Musik hören oder telefonieren erlaubt?

Frage von Sandra an das AGVS-Expertenteam:

Mir fällt immer wieder auf, dass Leute mit Kopfhörern Auto fahren. Ist dies erlaubt?

Antwort:

Liebe Sandra,

vielen Dank für deine spannende Frage. Musikhören und Telefonieren via Headset oder Kopfhörer während des Autofahrens gehört für viele Menschen zum Alltag. Es könnte also den Schluss nahelegen, dass dies vollkommen unproblematisch sein müsste. Das Tragen von Kopfhörern während der Fahrt ist im Strassenverkehrsgesetz tatsächlich nicht per se verboten. Ganz so einfach ist die Rechtslage allerdings nicht.

Das Strassenverkehrsgesetz schreibt Fahrzeugführern in Art. 31 Abs. 1 SVG vor, ihr Fahrzeug ständig so beherrschen zu müssen, dass sie ihren Vorsichtspflichten nachkommen können. Die Verkehrsregelnverordnung (VRV) konkretisiert diese allgemeine Regelung in Art. 3 Abs. 1. Der Fahrzeugführer muss demnach seine Aufmerksamkeit jederzeit der Strasse und dem Verkehr zuwenden. Er hat ferner dafür zu sorgen, dass seine Aufmerksamkeit insbesondere durch Tonwiedergabegeräte sowie Kommunikations- und Informationssysteme nicht beeinträchtigt wird.

Das Strassenverkehrsgesetz stellt nicht das Musikhören mit Kopfhörern während des Lenkens eines Fahrzeugs unter Strafe, sondern nur die möglicherweise daraus folgende Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit. Olivia Solari, AGVS

Das Strassenverkehrsgesetz stellt folglich nicht das Musikhören bzw. Telefonieren mit Kopfhörern während des Lenkens eines Fahrzeugs unter Strafe, sondern nur die möglicherweise daraus folgende Beeinträchtigung der Aufmerksamkeit. Diese Vorschrift gilt für alle Teilnehmer am Strassenverkehr. Darunter fallen neben den Autos, Motorrädern und Lastwagen auch die Velos, E-Bikes und viele mehr. Zudem ist das Gesagte nicht nur auf Kopfhörer und Headsets ausgerichtet, sondern auf alle Wiedergabe- und Kommunikationsgeräte wie Radios, Musik-Boxen, Freisprechanlagen etc. anzuwenden.

Was bedeutet dies nun für Fahrzeuglenker? Während der Fahrt bei moderater Lautstärke Musik über Kopfhörer oder das Autoradio zu hören, beeinträchtigt die Aufmerksamkeit des Fahrzeuglenkers eher nicht. Ob eine Beeinträchtigung vorliegt oder nicht, ist jeweils im Einzelfall zu beurteilen. Dabei ist zusätzlich auch die Verkehrssituation von Bedeutung und es wird beurteilt, ob eine erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich gewesen wäre (beispielsweise bei schlechten Sicherverhältnissen oder dichtem Verkehr). Während somit ein Telefonat oder Ähnliches auf einer Landstrasse mit wenig Verkehr problemlos erlaubt ist, kann dieselbe Tätigkeit auf einer Strasse mit spielenden Kindern die geforderte Aufmerksamkeit bereits beeinträchtigen. Solange der Fahrzeuglenker aber die Kontrolle über das Fahrzeug hat und zusätzlich in genügender Weise auf den Verkehr achten kann, macht er sich grundsätzlich nicht strafbar im Sinne des Strassenverkehrsgesetzes. Nicht erlaubt ist selbstverständlich die Hantierung am Smartphone während der Fahrt, da in dieser Situation der Blick und die Aufmerksamkeit von der Strasse abweichen.

In einer Mehrzahl der Fälle stellt sich die Frage, ob die Aufmerksamkeit des Fahrzeuglenkers beeinträchtigt war, erst, wenn bereits ein Unfall geschehen ist. War der unfallverursachende Fahrzeuglenker beispielsweise während eines komplizierten Geschäftstelefonats über ein Headset bei Dunkelheit und dichtem Schneefall auf der Autobahn unterwegs und der Unfall ist ganz oder teilweise auf eine Unachtsamkeit des Fahrzeuglenkers zurückzuführen, so macht er sich dabei möglicherweise strafbar.

In Frankreich hingegen ist das Musikhören oder Telefonieren via Kopfhörer oder Headsets seit 2015 gesetzlich verboten. Olivia Solari, AGVS

Wenn wir einen Blick über die Grenze hinauswagen, so sind die Regeln unserer deutschsprachigen Nachbarländer vergleichbar mit den hier geltenden Bestimmungen. In Frankreich dagegen ist das Musikhören oder Telefonieren via Kopfhörer oder Headsets seit 2015 gesetzlich verboten. Davon betroffen sind neben den Autolenkern auch die Führer von Motor- und Fahrrädern. Auch in der Schweiz gab es in der Vergangenheit Vorstösse gegen die Kopfhörer im Strassenverkehr, allerdings ohne Erfolg.

Wie du siehst, sind die gesetzlichen Regelungen sehr offen formuliert und es besteht ein grosser Argumentationsspielraum. Deine Frage lässt sich daher nicht pauschal für alle möglichen Situationen beantworten, sondern es kommt – wie so oft – auf die konkreten Umstände an.

Gute Fahrt!

Der AGVS Der AGVS ist der Verband der Schweizer Garagisten. 4000 Betriebe mit 39'000 Mitarbeitenden (darunter 9000 Nachwuchskräfte in Aus- und Weiterbildung) sorgen dafür, dass wir sicher, zuverlässig und energieeffizient unterwegs sind. Und dieses Expertenteam sorgt für Durchblick: Markus Aegerter (Handel und Dienstleistungen), Olivier Maeder (Bildung), Markus Peter (Technik und Umwelt) und AGVS-Juristin Olivia Solari (Recht).