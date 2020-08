vor 45min

Grausiger Fund

Kopflose Leiche in der Aare entdeckt

Verstörende Entdeckung in der Aare: Unterhalb des Stauwehrs Engehalde in Bern trieb am Dienstagabend eine Leiche , der laut einem Augenzeugen der Kopf fehlte.

1 / 3 Die tote Person wurde unterhalb des Stauwehrs Engehalde gefunden. Andreas Blatter/BZ Nach Angaben eines Augenzeugen fehlte der Leiche der Kopf. Andreas Blatter/BZ Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage der Zeitung, man habe beim Stauwehr Engehalde «eine leblose Person aus der Aare geborgen». KEYSTONE

Ein Augenzeuge meldete dem «Bund» am Dienstagabend den Fund einer Leiche unterhalb des Stauwehrs Engehalde. Besonders verstörend: Dem im Wasser treibenden Körper fehlte nach Angaben des Beobachters der Kopf. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau, konnte er nicht sagen.

Die Polizei habe nach ihrem Eintreffen den Fundort weiträumig abgesperrt, wie der Augenzeuge weiter erzählte. Die Kantonspolizei bestätigte auf Anfrage der Zeitung, man habe beim Stauwehr Engehalde «eine leblose Person aus der Aare geborgen». Weitere Informationen sollen im Verlaufe des Mittwochs folgen.