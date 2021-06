Ein Kopfsalat-Tee kann beim Einschlafen helfen

Tatsächlich gibt es Hinweise, dass Kopfsalat beruhigende Eigenschaften besitzt. Er hat einen hohen Anteil am Milchsaft Lactucarium, der einschläfernd wirken kann, wie Forschende der Korea University in Seoul im Jahr 2017 bei einer Studie an Mäusen herausgefunden haben.

Schmerzstillend und sedierend

So wurde in einem Versuch die spontane Bewegungsaktivität von Mäusen gemessen, nachdem sie einen Extrakt aus Kopfsalatsamen und getrockneten Blättern zu sich genommen hatten. Dabei fanden die Forschenden heraus, dass das darin enthaltene Lactucin, ein Bestandteil von Lactucarium, sedierende Eigenschaften besitzt.

Unterdessen hat Tiktokerin «Shapla_11» ein Update zu ihrem Schlaf-Experiment gepostet, in dem sie Tipps und Tricks für alle gibt, die es selbst ausprobieren wollen. So empfiehlt sie, den Salat in einer Pfanne zu kochen und das Wasser daraus als Tee zu trinken. Und sie verrät, wie lange die Wirkung bei ihr etwa gedauert hat. «Nach 30 bis 40 Minuten war ich weg», so die Tiktokerin.