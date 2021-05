Schimmel in Wohnung - Kopfschmerzen und Asthma – Bewohner fühlen sich im Stich gelassen

Viel plausibler sei Schimmel als Ursache. Einige Menschen reagieren stärker darauf als andere und ist in beiden Wohnungen zu finden.

Das ist in diesem Fall aber unwahrscheinlich.

Mieter in Freiburg leiden unter Asthma, Übelkeit und Kopfschmerzen.

Schwere Asthmaanfälle, Übelkeit, Kopfschmerzen und ein geschwollenes Gesicht – alles Symptome unter denen Cynthia*, ihr Nachbar Diogo* und sein Sohn in Freiburg leiden. Von was die Beschwerden her rühren ist noch unklar. Der Arzt von Cynthia meint, es könne sogar eine Kohlenmonoxidvergiftung vorliegen.