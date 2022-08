Reinach BL: Kopfweh und Übelkeit – «Übler Geruch» in Schulprovisorium hält sich hartnäckig

1 / 5 In den Übergangs-Containern beim Schulhaus Surmatten ist ein «übler Geruch» festgestellt worden. 20min/Vanessa Travasci Im Luftraum sei Lösungsmittel nachgewiesen worden. Dieser wurde bei der Herstellung der Container gebraucht. Dies könne Kopfschmerzen und gereizte Schleimhäute auslösen. 20min/Vanessa Travasci Trotz Massnahmen über den Sommerferien, stinkt es in den Übergangs-Klassenzimmern noch immer. 20min/Vanessa Travasci

Darum gehts Bei provisorischen Schulcontainern wurden Reste von Lösungsmitteln nachgewiesen. Dies sorgt für einen unangenehmen Geruch.

Das nachgewiesene Lösungsmittel kann Kopfschmerzen auslösen und die Schleimhäute reizen.

Trotz Massnahmen stinkt es in den Klassenzimmern noch immer.

Bei der Gemeinde in Reinach gingen Meldungen zu «unangenehmen Gerüchen» in den provisorischen Schulcontainern beim Schulhaus Surmatten ein. Statt eines angenehmen Lernklimas, machte sich nach den Fasnachtsferien ein Gestank im Provisorium an der Weiermattstrasse breit. Weil das Schulhaus Surbaum aktuell neu gebaut wird, findet der Unterricht in Übergangsräumlichkeiten statt. Die betroffenen Kinder hätten einen «üblen Geruch», zum Teil «wie Farbe», oder «wie Leim» gemeldet, sagt Frederic Haller, Leiter Städtebau der Gemeinde Reinach, auf Anfrage. Kinder und Lehrpersonen beklagten sich über Kopfschmerzen und Übelkeit.

In den Containern sei in der Raumluft verbleibendes Lösungsmittel nachgewiesen worden, das bei der Herstellung der Provisorien entstanden sein soll, ist einer Gemeindemitteilung von Ende Juni zu entnehmen. Dieses könnte die Schleimhäute reizen, was Kopfschmerzen auslösen könne. «Eine gesundheitliche Gefährdung kann jedoch ausgeschlossen werden», wurde damals betont.

Trotz Massnahmen blieb der Geruch hartnäckig. «Über die Sommerferien wurden in sämtlichen Räumen Luftreinigungsgeräte mit Aktivkohlefilter installiert, um die Luftschadstoffe aus der Luft zu reduzieren», steht in der Gemeindemitteilung vom Donnerstag dieser Woche. Eine Nachmessung habe ergeben, dass die Werte sich verbessert haben, jedoch seien sie noch immer im erhöhten Bereich.

Provisorium noch bis 2024 in Betrieb

«Als Vorsorgemassnahme werden die Luftreinigungsgeräte in Betrieb gelassen», heisst es weiter. So könne eine gute Luftqualität gewährleistet werden und der Schulbetrieb könne regulär stattfinden. Zusätzlich sei eine Informationsveranstaltung geplant. «An der Veranstaltung soll detaillierter über die Befunde und die nächsten Schritte orientiert werden», so Haller.

Wie es langfristig weitergeht, stehe noch offen. «Weitere Massnahmen können grössere, leistungsstärkere Luftreinigungsgeräte oder der Einbau von Lüftungen sein», sagt Haller. In den provisorischen Containern gehen derzeit 277 Schülerinnen und Schüler zur Schule, mit betroffen sind 50 Lehrpersonen. Geplant sei, dass der Unterricht noch bis zu den Sommerferien 2024 in den Übergangs-Klassenzimmern stattfinde.