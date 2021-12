: «Kopiervorwurf ist lächerlich»

My Chemical Romance entern Europa. Morgen spielen die Düsterrocker bei den EMAs am Sonntag in Zürich. 20 Minuten sprach mit Sänger Gerar

Euer Stil ist geprägt von einer morbiden Grundstimmung. Woher kommt die Faszination für den Tod?

Gerard Way: Wir finden die Thematik einfach schön und interessant. Ausserden kann man damit intensivere Momente kreieren als mit oberflächlichem Pop.

Wir werden von euch also nie einen schmissigen Popsong hören?

Naja, vielleicht machen wir mal

einen, um mit all den bescheuerten Vorurteilen aufzuräumen.

Was für Vorurteile?

Man unterstellt uns, wir würden Leute zum Selbstmord animieren, dabei sind wir ja nicht irgendwie todessehnsüchtig oder so. Wenn ich das wäre, hätte ich wohl kaum mit dem Trinken aufgehört und geheiratet. Und ich will auch mal Kinder.

Marilyn Manson kämpft mit denselben Vorwürfen. Behauptet er deshalb, ihr würdet ihn kopieren?

Ach, das ist nur lächerlich. Zu dem Typen sag ich nichts, der ist reine Zeitverschwendung.