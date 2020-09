Die koreanische Netflix-Serie «Crash Landing on You» ist ein gigantischer Erfolg. Mehrere Szenen spielen im Berner Oberland. Die Fans haben sich in die Schweiz verliebt.

Darum gehts «Crash Landing on You» ist im asiatischen Raum ein riesiger Erfolg.

Einige Szenen der Serie spielen in der Schweiz, insbesondere im Berner Oberland.

Dies führte bei Fans der Serie zu einem regelrechten Schweiz-Hype. Viele wollen die Drehorte der Produktion besuchen.

Schnulzige Musik, innige Blicke, Schweizer Berge: Die koreanische Netflix-Serie «Crash Landing on You» erfreut sich im asiatischen Raum grosser Beliebtheit. Dabei spielen viele der Story-Höhepunkte in der Schweiz, vorwiegend im Berner Oberland. Mal beobachten die Protagonisten Gleitschirmflieger auf der Kleinen Scheidegg, begegnen sich am Brienzersee oder besuchen das Jungfraujoch. Viele Fans der Erfolgsserie zeigen sich von Schweizer Idylle und Panorama begeistert: «Ich habe mich in die Schweiz verliebt» und «Ich muss dort hin» äussern sich etliche Fans der Serie in den sozialen Netzwerken.

Auch in Corona-Zeiten ist der Erfolg der Serie ein Glücksfall für den Schweizer Tourismus: «Die Serie ist bei unseren asiatischen Partnern sehr beliebt und hat einen Schweiz-Hype ausgelöst», sagt Christoph Leibundgut, Kommunikationsverantwortlicher von Interlaken Tourismus gegenüber der «Berner Zeitung». Es ist eine grosse Chance für Interlaken und die weiteren Drehorte, in der aktuellen Krise so präsent zu sein. Asiatische Reiseveranstalter arbeiten bereits daran, Trips zu den berühmtesten Schweizer Drehorten zu organisieren.

Die verbotene Liebe

Die Serie erzählt die Liebesgeschichte einer südkoreanischen Modeunternehmerin und eines nordkoreanischen Elitepolizisten. Die grosse Leidenschaft von Modeunternehmerin Se-Ri ist das Gleitschirmfliegen, was sie in Interlaken erlernte. Bei einem Ausflug in Südkorea gerät sie in einen Sturm, der sie über die nordkoreanische Grenze weht. Dort wird sie von Jeong-hyeok entdeckt, einem nordkoreanischen Elitepolizisten, der an der Grenze patrouilliert. Der Nordkoreaner will der Südkoreanerin helfen, unbemerkt zurück in ihr Land zu kommen. Ein gefährliches und kompliziertes Unterfangen. Dabei verlieben sie sich ineinander. Es stellt sich heraus, dass sich die beiden bereits einmal in der Schweiz begegnet sind.

