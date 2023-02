Netflix:  «Physical: 100» wird in der Schweiz zum Hit

«Physical: 100» : Koreanische Reality-Serie schafft es in die Schweizer Top Ten von Netflix

In der Schweiz schaffte es «Physical: 100» in die Top Ten der Netflix-Serien

Die Herausforderung in der neuen Netflix-Show «Physical: 100» stammt direkt aus der griechischen Mythologie: einen Felsbrocken so lange wie möglich auf den Schultern und dem Nacken zu halten. Der koreanische Autohändler Jo Jin-hyeong hielt mehr als zwei Stunden durch und fesselte das weltweite Publikum. In der Schweiz schaffte es «Physical: 100» in die Top Ten der meistgestreamten Netflix-Serien.