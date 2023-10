Koriander: Deine Gene entscheiden, ob du ihn liebst oder hasst

Geschmack lässt sich lernen

Denn neben den Genen entscheidet auch die kulturelle und soziale Prägung darüber, was wir von Koriander halten. Je verbreiteter das Gewürz in der heimatlichen Küche ist, desto kleiner ist offenbar der Anteil von Menschen, die Koriander ganz und gar nicht mögen. So lehnen in Südostasien, Lateinamerika und im Mittleren Osten, wo Koriander aus der Küche nicht wegzudenken ist, nur drei Prozent der Menschen das Kraut ab. In Europa hingegen, wo es vielerorts noch immer als exotisch gilt, lehnen dagegen 17 Prozent Koriander ab.