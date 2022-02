Winterthur – Korrekte Antworten markiert – erneute Prüfungspanne an der ZHAW

Bereits in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Vorfällen. So hatte im März 2021 ein Dozent dieselben Prüfungsfragen verwendet wie im Vorjahr.

Wirtschafts-Studierende an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) legten kürzlich ihre Modulendprüfungen ab. Nach einer Präsenzprüfung schrieben die Betreiber des Instagram-Accounts «Insidezhaw» in ihrer Story: «Waren bei einzelnen Fragen die richtigen Antworten bereits fett markiert? Gratis Punkte für einige?»

«Es handelt sich um Einzelfälle»

Betroffen seien sämtliche verteilte Prüfungsbögen der Modulendprüfung des Moduls «Operations- & Prozessmanagement» im Bachelorstudiengang Betriebsökonomie. Laut Sprecher Manuel Martin haben rund 270 Studierende diese Präsenzprüfung abgelegt. Eine Wiederholung der Prüfung sei weder vorgesehen noch notwendig. Wie das «Versehen» bei der Prüfungsbewertung berücksichtigt wird, will die Hochschule in den kommenden Tagen entscheiden.

Bereits in der Vergangenheit kam es zu ähnlichen Vorfällen. So hatte im März 2021 ein Dozent dieselben Prüfungsfragen verwendet wie im Vorjahr. Und im Januar 2020 wurde die Abschlussprüfung für den Kurs «Einführung in die Buchhaltung» am Tag vor dem wirklichen Prüfungstermin auf die Lernplattform hochgeladen.